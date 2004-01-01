Китайская Рetrochina направит на строительство «Силы Сибири» $3,2 млрд

Капитальные затраты китайской нефтегазовой компании Petrochina (дочерняя компания государственной CNPC) в 2017 году в сегменте газа и трубопроводов в 2017 году составят 22,2 млрд юаней (3,2 млрд долларов), сообщает ТАСС, отмечая, что деньги пойдут на проект «Сила Сибири».

«Средства в основном будут направлены на строительство ключевых нефте- и газопроводных трасс, такие как четвертый газопровод Shaanxi-Beijing, «восточный маршрут» «Силы Сибири» и второй китайско-российский нефтепровод», - указывается в отчете китайской компании.

Центр энергетической экспертизы ранее сообщал, что в течение 2017 года Газпром запланировал сооружение 600 км газопровода «Сила Сибири». «На 1 января сварено почти 700 км, уложено 490 км», - заявил член правления холдинга Олег Аксютин.

В июне прошлого года сообщалось, что компания снизила оценку инвестиций в проект «Сила Сибири» в 2016 году на 10% - до 170-180 млрд рублей.

Газпром строит газопровод «Сила Сибири» на территории России с сентября 2014 года. Предполагается, что по трубопроводу газ с месторождений Восточной Сибири (Чаяндинского в Якутии и Ковыктинского в Иркутской области) будет транспортироваться на внутренний российский рынок (через Хабаровск до Владивостока) и на экспорт в Китай.

Согласно контракту, подписанному 21 мая 2014 года Газпромом и Китайской национальной нефтегазовой корпорацией (China National Petroleum Corporation, CNPC), по «восточному маршруту» будут поставлять 38 млрд кубометров газа в год в течение 30 лет.

Источник: Центр энергетической экспертизы