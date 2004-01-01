Росатом: банки готовы кредитовать на 1 млрд евро проект по ветропаркам в РФ

Проекты по ветроэнергетике "Росатом" рассматривает как одну из перспективных своих неядерных "точек роста". В 2016 году "Росатом" выиграл конкурс на строительство в России трех ветряных электростанций общей мощностью 610 МВт. Это около 17% всей мощности ветроэнергетики, планируемой к вводу в России до 2024 года. Производство компонентов для ветроэлектроустановок (ВЭУ) намечено локализовать на машиностроительном предприятии Росатома "Атоммаш" в Волгодонске (Ростовская область).

"Мы сейчас подводим к концу конкурс среди банков, которые готовы выступить финансовыми партнерами "Росатома". Проект достаточно значимый — он по объему порядка 1,3 миллиарда евро", — сказал Комаров в эфире телеканала РБК в четверг.

"Мы получили от более чем шести банков предложения профинансировать порядка 80% этого проекта кредитами и порядка 10% — войти вместе с нами в режиме так называемого мезонинного финансирования, на короткое время стать инвесторами проекта, дать акционерный долг", — добавил он. Комаров не уточнил, о каких банках идет речь.

Ранее Росатом выбрал голландскую компанию-производителя ВЭУ Lagerwey своим партнером по созданию ветроэлектростанций в РФ.

По оценкам Росатома, рынок ветроэнергетики в РФ к 2024 году может составить 3,6 ГВт с оборотом порядка 200 миллиардов рублей в год. Потенциальный? спрос на строительство ветроэлектростанций в России, производство ВЭУ, комплектующих, а также услуги по эксплуатации и послепродажной поддержке до 2024 года оценивается в 400 миллиардов рублей.

Источник: РИА Новости