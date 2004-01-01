Инвестиции в энергоэффективность экономики России

В 2018 году на повышение энергоэффективности экономики России в бюджете заложено 7 млрд рублей. В этом году снижение энергоемкости ВВП ожидается на уровне 1,7%.

В целом, с 2007 года этот показатель удалось снизить на 13% . Несмотря на то, что в России темпы повышения энергоэффективности в последние годы достаточно высокие, на уровне среднемировых, обозначенная цель в 40% вряд ли будет достигнута – наиболее вероятный результат от 17 до 20%. Одной из главных причин является изменение макроэкономических условий – со времени принятия указа Президента РФ в 2007 году всем отраслям экономики, в том числе и энергетической, пришлось преодолеть немало трудностей, связанных с прекращением поставок импортных компонентов, изоляцией от передовых международных разработок и т.д. Стоит отметить, что, несмотря на все сложности, программа продолжает действовать – в бюджете следующего года на эти цели предусмотрено 7 млрд рублей.

Недавно Минэнерго предложило компаниям начать публично отчитываться об энергоэффективности. Такая мера будет способствовать дополнительному снижению энергоемкости в промышленных отраслях, однако необходимо не просто обязать госкорпорации выкладывать показатели энергозатрат в открытый доступ, но и отслеживать их динамику, создавать на ее основе рекомендации и требования для компаний.

В целом, работа по повышению энергоэффективности в стране ведется активно. Недавнее заявление президента страны о том, что энергоемкость ВВП России снизится в 1,5 раза к 2035 году – тому подтверждение. Подчеркивается, что такой прогноз обусловлен структурной перестройкой экономики, снижением потерь в сетях и внедрением энергосберегающих цифровых технологий. И все же, важно помнить, что внедрение мероприятий по снижению энергоемкости актуально только при условии наличия реального экономического либо экологического эффекта. В случае же пустой погони за цифрами велик риск получить результат, обратный ожидаемому.

Источник: greenevolution.ru