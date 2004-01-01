«Умная лестница» накапливает энергию при спуске, затем поднимая человека

Люди, живущие в многоэтажных зданиях без лифта, вероятно, скоро распрощаются с этой проблемой: благодаря инженерам из Технологического института Джорджии и Университета Эмори в Атланте, лестница сможет поднимать человека сама. Статья о разработке была опубликована в журнале PLOS ONE.

Главный секрет лестницы состоит в том, что она накапливает энергию, когда человек спускается, и использует ее, когда человек поднимается по ступенькам. Подъем по лестнице, особенно если человек торопится, сопровождается большими затратами энергии – тело пытается удержать равновесие. Ступеньки с рециркуляцией энергии используют пружинный механизм, который сдавливается при подъеме и блокируется при спуске.

В результате каждый шаг заряжает лестницу потенциальной энергией. При подъеме наверх датчики давления на каждой ступени отпирают механизм блокировки, и накопленная потенциальная энергия превращается в кинетическую, которая помогает поднимать ноги.

Ученые подсчитали, что когда человек спускается, лестница сохраняет около 26% энергии, которая выходит при соприкосновении ноги со ступенью. Поэтому восхождение наверх становится на 37% легче для коленей, что существенно упрощает жизнь беременным, людям с физическими изъянами или людям, страдающим от ожирения.

Установка энергоперерабатывающих лестниц стоит гораздо меньше, чем установка лифта или эскалатора, и, что немаловажно, может быть применена не только в новых зданиях.

Источник: indicator.ru