В столице Калмыкии стало больше фонарей на солнечных батареях

В настоящее время в Элисте работают 34 фонаря на солнечных батареях.

Как сообщили в пресс-службе столичной администрации, планируется установка оборудования в районе средней школы № 21 и проспекта Городовикова.

Такое размещение не случайно, так как освещенные пешеходные переходы становятся безопаснее как для пешеходов, так и для водителей. Перед установкой сотрудники дорожного управления проверяют каждое устройство, делают соответствующую диагностику. Утром и днем, накапливая солнечную энергию, с наступлением сумерек лампы загораются автоматически. Все они работают без сбоев и находятся на гарантийном обслуживании.

Ожидается, что в ближайшем будущем в Элисте будут работать 102 фонаря на солнечных батареях. На эти цели из муниципального бюджета было выделено более 10 миллионов рублей.

Источник: http://riakalm.ru