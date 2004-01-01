Электромобили вредят экологии больше, чем авто с двигателями внутреннего сгорания

Новое исследование шведских ученых показало, что автомобили на электрической тяге наносят гораздо больше вреда окружающей среде, чем их собратья с ДВС.

Они подсчитали, что производство одного аккумулятора для Tesla сопровождает выброс в атмосферу 17,5 тонн парниковых газов (СО2). Это соответствует выбросам одного автомобиля с двигателем внутреннего сгорания за 8 лет эксплуатации. К тому же электромобили можно назвать экологично чистыми, если они используют «зеленую» энергию, полученную из возобновляемых источников энергии, а не из угля или другого ископаемого топлива.

Ранее подобное исследование делали в Американском институте чугуна и стали, где доказывали, что использование алюминиевых деталей для автомобилей является более опасным для экологии, чем стальных. Дело в том, поясняли в AISI, что при производстве алюминия выделяется гораздо больше вредных веществ и парниковых газов, чем при выплавке стали.

Источник: steelland.ru