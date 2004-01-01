Полимерное покрытие превратит любую одежду в генератор электричества

В результате испытаний исследователи получили ткань устойчивую к растяжению и износ, а также сохраняющую свои свойства после стирки и глажки и пригодную для изготовления сложных схем носимой электроники.

В своих исследованиях ученые использовали так называемый метод осаждения из газовой фазы для покрытия тканей электропроводящим полимером PEDOT. Толщина нанесённых ими полимерных слоев не превышала 500 нм, благодаря чему тактильное восприятие ткани до и после покрытия не менялось, а её общий вес увеличивался не более чем на 2%.

Разработчики отмечают, что нанесение двух слоёв PEDOT c разных сторон, превращает ткань в трибоэлектрический генератор, преобразующий энергию механического движения в электричество. Об этом сообщает ko.com.ua.

Источник: http://greenevolution.ru