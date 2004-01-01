Освещение Ниагарского водопада стало на 60% экономнее

Обновленная иллюминация самого известного комплекса водопадов в мире, расположенного на границе США и Канады, впервые засияла 1 декабря 2016 года. Стоимость модернизации составила 4 млн долларов. В результате энергопотребление сократилось на 60%, улучшена цветопередача: по сравнению с оригинальной подсветкой освещение стало ярче до 14 раз, в зависимости от того, какой из 18000 доступных цветов отображается.