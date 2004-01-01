Освещение Ниагарского водопада стало на 60% экономнее

Проект модернизации освещения Ниагарского водопада призван привлечь еще больше посетителей, а также обеспечить энергоэффективность и продлить срок службы светодиодных решений.
Достопримечательность теперь удивляет туристов не только своим великолепным видом днем, но и захватывающим представлением ночью. Система управления освещением, установленная на Ниагарском водопад, позволяет воспроизводить на поверхности воды, падающей с высоты 50 метров, удивительные по своей красоте световые сценарии.
Источник: ЭнергоСовет.Ru - портал по энергосбережению
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