Освещение Ниагарского водопада стало на 60% экономнее

30 Марта 0

Обновленная иллюминация самого известного комплекса водопадов в мире, расположенного на границе США и Канады, впервые засияла 1 декабря 2016 года. Стоимость модернизации составила 4 млн долларов. В результате энергопотребление сократилось на 60%, улучшена цветопередача: по сравнению с оригинальной подсветкой освещение стало ярче до 14 раз, в зависимости от того, какой из 18000 доступных цветов отображается.

Проект модернизации освещения Ниагарского водопада призван привлечь еще больше посетителей, а также обеспечить энергоэффективность и продлить срок службы светодиодных решений.

Достопримечательность теперь удивляет туристов не только своим великолепным видом днем, но и захватывающим представлением ночью. Система управления освещением, установленная на Ниагарском водопад, позволяет воспроизводить на поверхности воды, падающей с высоты 50 метров, удивительные по своей красоте световые сценарии.

Источник: ЭнергоСовет.Ru - портал по энергосбережению

 
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