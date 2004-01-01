"Скотланд-Ярд" начинает "зеленую революцию" с новым парком в сотни гибридных автомобилей. Это делается в рамках борьбы с загрязнением воздуха в Лондоне. На начальной стадии, в течение 12 месяцев, полиция планирует закупить 250 автомобилей, работающих на альтернативных источниках энергии. Среди них будут машины на водородных топливных элементах, которые будут впервые использованы в качестве машин для немедленного реагирования", — отмечает издание.

Скотланд-Ярд располагает автопарком из четырех тысяч автомобилей, и, согласно имеющимся планам, намерен в течение года заменить половину имеющихся патрульных машин гибридными. Лондонская полиция уже закупила 30 гибридных автомобилей для работы по вызовам экстренной службы 999. Также полиция рассматривает возможность закупки мопедов на водородных топливных элементах для патрулирования дорог. Сейчас полиция уже испытывает такие модели компании Suzuki.

"Evening Standard также стало известно, что глава Скотланд-Ярда вел переговоры с основателем компании Tesla Илоном Маском о возможности испытаний его электромобилей в подразделениях полиции", — отмечает издание.

Представители столичной полиции подтвердили, что обсуждают с мэром Лондона Садиком Ханом пути уменьшения количества вредных выбросов в атмосферу от автотранспорта. В качестве первой меры лондонская полиция отказалась от закупки дизельных автомобилей.

На программу модернизации полицейского автопарка планируется потратить 21 миллион фунтов стерлингов. На эти деньги в течение двух лет планируется приобрести для полицейских 700 новых автомобилей. В настоящее время переговоры ведутся с несколькими автопроизводителями, в том числе Ford, Mercedes, Nissan, Renault и VW.

Источник: РИА Новости