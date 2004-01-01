Электростанция, работающая на мусоре, может появиться в Подмосковье

ПАО «Мосэнерго» подготовит обоснование инвестиций в строительство мусоросжигательного завода, на базе которого будет производить электрическую и тепловую энергию, сообщает «Интерфакс».

Завод может быть построен на базе ТЭЦ-17 в Московской области, в Ступино.

Рассматривается создание производственного комплекса с возможностью термической переработки отходов порядка 200-300 тыс. тонн в год, электрической мощностью до 25 МВт и тепловой – до 50 Гкал/ч, сообщили «Интерфаксу» в пресс-службе «Мосэнерго». Технико-экономические параметры проекта будут определены по результатам выполнения обоснования инвестиций.

«Реализация такого рода проекта позволит улучшить экологическую обстановку в регионе за счёт уменьшения доли захоронения отходов на полигонах и повысить эффективность работы действующей электростанции», – отметили в «Мосэнерго».

Как пояснили в компании, окончательное решение об осуществлении проекта будет принято по результатам проработки Минэкономразвития, Минэнерго и ФАС вопроса совершенствования нормативно-правовых актов в области использования возобновляемых источников энергии в части создания условий возврата капитальных вложений в строительство генерирующих объектов, работающих на биотопливе.

Источник: Интерфакс