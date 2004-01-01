Энергетики запустят зарядные станции для электромобилей на Урале в 2017 году

Межрегиональная распределительная сетевая компания «МРСК Урала» в 2017 году планирует запустить несколько новых зарядных станций для электромобилей, сообщает ТАСС со ссылкой на генерального директора компании Сергея Дрегваля.

«В этом году мы планируем запустить несколько зарядных станций для электромобилей. Мы планируем создать сеть таких станций, которые будут расположены как на территории международного аэропорта Екатеринбурга Кольцово, так и на крупных трассах между Пермью, Челябинском и Екатеринбургом. Точное количество зарядных станций, которые мы планируем открыть, я пока назвать не могу, но оно мизерное», – сказал Дрегваль.

Он добавил, что количество станций для зарядки электромобилей на Урале ежегодно будет увеличиваться.

Ранее заместитель главного инженера по инновациям «МРСК Урала» Георгий Бураков сообщил ТАСС, что электромобили на Урале «по пальцам одной руки можно пересчитать». Он добавил, что пока уральцы покупают электромобили не как основной транспорт, а скорее, как игрушку.

При этом энергетик отметил, что ситуация с развитием как электрокаров, так и сети заправок напоминает замкнутый круг: с одной стороны, зачем ставить заправки, если нет автомобилей, а с другой стороны, автомобили не покупают, потому что нет заправок.

Энергетики «МРСК Урала» приняли эстафету от энергетиков зарубежных сетевых компаний, чтобы обеспечить надежное продвижение электромобилей по всем регионам России.

Источник: ТАСС