Мончегорск – пример реализации энергосервиса в Мурманской области

Мончегорск стал первым городом на территории Мурманской области, где в 2016 году был заключен энергосервисный договор по модернизации уличного освещения.

В городе заменили более 5 тыс. уличных светильников и установили 1700 ламп праздничной иллюминации, внедряется автоматизированная система управления, позволяющая отслеживать выход светильников из строя. До конца 2018 года установят 1000 датчиков движения в местах с наименьшим пребыванием людей. Стоимость энергосервисного контракта составила 104 млн рублей.

"Это самый крупный по объему вложений энергосервисный контракт в Мурманской области, связанный с повышением качества освещения в муниципальном образовании, - отметил заместитель Губернатора Мурманской области Евгений Никора на осмотре объектов наружного освещения в Мончегорске. - Мы видим большие возможности для развития энергосервиса в бюджетной сфере. Это отопление и освещение в учреждениях здравохранения, образования, культуры, региональной дорожной сети. При использовании энергосервиса для освещения дворов договоры заключают уже управляющие компании".

Источник: ЭнергоСовет.Ru - портал по энергосбережению