В Дубае дан старт проекту крупнейшей в мире солнечной электростанции

Мощность нового объекта составит 700 МВт. Отмечается, что электростанция сможет сохранять энергию после захода солнца в течение более чем 15 часов. Это позволит эффективно интегрировать станцию с энергосистему страны. Строительство будут осуществлять компании Acwa Power (Саудовская Аравия) и Shanghai Power (Китай).

Стоимость проекта оценивается в 14 млрд дирхамов ($3,81 млрд).

Власти страны намерены постепенно снижать зависимость от ископаемого топлива, к 2030 году планируется удовлетворять до 25% внутреннего спроса на электроэнергию за счет возобновляемых источников (ВИЭ), к 2050 году доля ВИЭ должна достичь 75%.

Как сообщал Центр энергетической экспертизы, по оценкам британской нефтегазовой компании BP, в 2016 году самым быстро развивающимся сектором энергетики стали ВИЭ, показавшие рекордный прирост в 12% по итогам года. Несмотря на то, что доля ВИЭ в потреблении энергии из первичных энергоресурсов составляет лишь 4%, на эту сферу приходится треть от общего спроса на энергию.

В свою очередь Международное агентство по возобновляемым источникам энергии (IRENA) прогнозирует, что доля занятых в секторе ВИЭ к 2030 году увеличится более чем вдвое. Если в 2016 году в секторе ВИЭ (с учетом большой гидроэнергетики) работало 9,8 млн человек, то к 2030 году их станет уже 24 млн.

Источник: Центр энергетической экспертизы