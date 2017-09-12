Солнечная электростанция открыта в Астраханской области

Объект мощностью 15 МВт под названием СЭС «Заводская» расположен в посёлке Володарский, в часе езды от Астрахани.

Площадка электростанции и права на её строительство изначально принадлежали компаниям, входящим в группу «Энергия солнца», которая получила их в результате первого конкурсного отбора проектов ВИЭ ещё в 2014. В то же время ГК «Энергия солнца» не смогла выполнить свои обязательства и построить солнечную электростанцию в установленный срок (плановый ввод в эксплуатацию: декабрь 2015). Права были проданы компании «Солар Системс», которая и реализовала проект, а также выплатила штрафы, связанные с задержкой, сообщает renen.ru.

Это первый введённый объект «Солар Системс», текущий портфель проектов которой превышает 300 МВт. Другими словами, в российской солнечной энергетике промышленного масштаба появился второй игрок (после ГК «Хевел»). Это очень важно для становления отрасли и формирования конкурентного рынка.

Расчётный коэффициент использования установленной мощности (КИУМ) для данной солнечной электростанции в Астраханской области составляет 16%. Для сравнения, в Китае он в среднем равен 14%, в Германии – 10%. Таким образом, следует подчеркнуть, что Россия обладает более чем приемлемыми природными условиями для развития фотоэлектрической солнечной энергетики.

СЭС «Заводская» – первый объект солнечной генерации в Астраханской области. Здесь планируется построить 16 солнечных электростанций в рамках ныне действующей программы поддержки возобновляемой энергетики в России.

Источник: greenevolution.ru