Электричество в д.Зехнова Плесецкого района будут вырабатывать ВИЭ

Отдалённая деревня Зехнова в Плесецком районе теперь не будет испытывать проблем с электричеством. Там завершила работу Международная климатическая школа. Студенты-экологи и энергетики трудились над проектом перевода деревни на возобновляемые источники энергии.

Работающая дрель и все электроприборы – результат деятельности в деревне Зехнова Международной климатической школы. Её участники – архангельские студенты-энергетики, экологи организации «Этас» и их зарубежные сверстники. В течение недели все вместе трудились над реализацией проекта по «переводу деревни на возобновляемые источники энергии», – солнечные батареи и ветроустановки. Зехнова выбрана неслучайно. В этом удалённом населённом пункте частые отключения электричества.

Михаил Комаревцев, студент САФУ, участник проекта «про100 ВИЭ»: «Мы установили солнечные панели и в проекте – вся деревня будет переведена на такие источники энергии. Это намного выгоднее, чем прокладывать электросети – линии электропередач». Проект Международной климатической школы планируют продолжить в следующем году.

Источник: http://www.pomorie.ru