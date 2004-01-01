На стройку космодрома Восточный привлечено около 1,5 тысячи специалистов

Глава Роскосмоса Игорь Комаров проверил ход строительства на космодроме Восточный и провел в Амурской области совещание по вопросам предстоящих в этом году запусков. Он заявил о значительных изменениях на объектах за последний месяц.

«Увеличилось число рабочих, причем мы вышли на показатели выше, чем плановые. Это внушает оптимизм. Можно уже сказать смело, что решены все вопросы по финансированию. Также ЦЭНКИ («Центр эксплуатации объектов наземной космической инфраструктуры») взяли под контроль все закупки оборудования и материалов, необходимых для завершения объектов первой очереди», – сказал глава агентства журналистам. Со стороны ЦЭНКИ на данных объектах предполагалось 600 человек, но по факту работает 700, уточнил он. В общей сложности на Восточном работает около 1,5 тыс. строителей. Также Игорь Комаров сообщил, что ракеты-носители должны поступить на Восточный в августе-сентябре.

Как сообщал «Интерфакс» со ссылкой на источник на космодроме, второй запуск с Восточного запланирован на 28 ноября, будут запущены два спутника дистанционного зондирования Земли. Третий запуск намечен на декабрь, на орбиту выведут метеорологический спутник «Метеор-М 2-1».

Первый запуск с Восточного состоялся 28 апреля 2016 года. Тогда ракета-носитель «Союз-2.1а» вывела на орбиту три космических аппарата – «Ломоносов», «Аист-2Д» и SamSat-218.

Источник: https://www.eastrussia.ru