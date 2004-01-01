Новак не видит рисков для российских компаний из-за ситуации с Siemens

Министр отметил, что российский рынок абсолютно конкурентный. «И во многом в рамках импортозамещения мы сами научились производить соответствующее оборудование. Я не думаю, что это эффективно им уходить с рынка. Для нас же это не несет рисков», – считает министр.
Центр энергетической экспертизы ранее сообщал, что немецкий концерн Siemens решил приостановить ряд контрактов с российскими компаниями после скандала с турбинами, поставленными в Крым. Кроме того, Siemens прекратит участие (46%) в российской компании «Интеравтоматика», отметили в пресс-службе германского концерна. Эта компания была одним из подрядчиков, занимающихся установкой турбин.
Siemens также принял решение на данном этапе приостановить реализацию некоторых контрактов с фирмами с госучастием в России.
Напомним, что в начале июля агентство Reuters сообщило о поставке турбин Siemens в подсанкционный Крым. Компания начала внутреннее расследование, заявив, что перемещение турбин, поставленных в Тамань, могло произойти без ведома концерна. 11 июля Siemenes подал в московский арбитраж иск к "Технопромэкспорту» («дочка» Ростеха), который является подрядчиков сооружения ТЭС в Крыму – тех самых ТЭС, для которых потребовались турбины.
Вместе с тем, российские официальные лица заявляли, что на полуостров поставлены турбины российского, а не немецкого производства.
Источник: www.energy-experts.ru
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