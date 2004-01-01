Новак не видит рисков для российских компаний из-за ситуации с Siemens

Все, что поставляет компания Siemens на российский рынок, могут поставлять и другие компании, в том числе и в сфере электроэнергетики, поэтому возникшая ситуация не несет рисков для российских компаний. Об этом, как передает ТАСС, заявил глава Минэнерго Александр Новак.

Министр отметил, что российский рынок абсолютно конкурентный. «И во многом в рамках импортозамещения мы сами научились производить соответствующее оборудование. Я не думаю, что это эффективно им уходить с рынка. Для нас же это не несет рисков», – считает министр.

Центр энергетической экспертизы ранее сообщал, что немецкий концерн Siemens решил приостановить ряд контрактов с российскими компаниями после скандала с турбинами, поставленными в Крым. Кроме того, Siemens прекратит участие (46%) в российской компании «Интеравтоматика», отметили в пресс-службе германского концерна. Эта компания была одним из подрядчиков, занимающихся установкой турбин.

Siemens также принял решение на данном этапе приостановить реализацию некоторых контрактов с фирмами с госучастием в России.

Напомним, что в начале июля агентство Reuters сообщило о поставке турбин Siemens в подсанкционный Крым. Компания начала внутреннее расследование, заявив, что перемещение турбин, поставленных в Тамань, могло произойти без ведома концерна. 11 июля Siemenes подал в московский арбитраж иск к "Технопромэкспорту» («дочка» Ростеха), который является подрядчиков сооружения ТЭС в Крыму – тех самых ТЭС, для которых потребовались турбины.

Вместе с тем, российские официальные лица заявляли, что на полуостров поставлены турбины российского, а не немецкого производства.

Источник: www.energy-experts.ru