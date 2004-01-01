В проекте Сахалинской ГРЭС-2 оборудование Siemens заменили отечественным

Техчасть проекта Сахалинской ГРЭС-2, измененного с учетом замещения импортного оборудования отечественными аналогами, прошла Главгосэкспертизу, сообщила ведущая строительство объекта группа «РусГидро». Заключение по корректировке сметы проекта, который оценивается в 34,8 млрд рублей, ожидается до конца лета.

Первоначально проект предусматривал использование двух паротурбинных установок в комплекте с генераторами производства Siemens. Затем их решено было заменить отечественными – турбины изготовил Уральский турбинный завод, генераторы – НПО «Элсиб» (Новосибирск).

Ввод станции планируется на конец 2018 года. Сахалинская ГРЭС-2 – один из четырех проектов инвестпрограммы группы «РусГидро» по модернизации энергетики ДФО. Установленная электрическая мощность первой очереди станции запланирована в 120 МВт, тепловая – в 18,2 Гкал/ч. Годовая выработка электрической энергии ожидается в 840 млн кВт*ч.

Источник: https://www.eastrussia.ru