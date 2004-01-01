Первая в мире плавучая АЭС будет построена на Дальнем Востоке

22 Декабря 0

В настоящий момент выполнен комплекс работ по строительству свайных оснований подходной дамбы для размещения первой в мире плавучей атомной теплоэлектростанции (ПАТЭС) в Певеке (Чукотка) на 79%, берегоукрепление - на 56%.

В настоящий момент выполнен комплекс работ по строительству свайных оснований подходной дамбы для размещения первой в мире плавучей атомной теплоэлектростанции (ПАТЭС) в Певеке (Чукотка) на 79%, берегоукрепление - на 56%.

Генеральный директор ООО «Трест Запсибгидрострой» Марат Харисов отметил, что сейчас работы выполняются по графику, мобилизованы все ресурсы, запланированные для разворачивания работ в межнавигационный сезон на 2017 год. "У нас есть возможность к вводу в эксплуатацию осенью 2018 года", - заявил Марат Харисов. Таким образом, объект будет запущен раньше, чем планировалось. Также отмечается, что сезонного межнавигационного перерыва в работах на объекте не будет.

Источник: http://www.eastrussia.ru

 
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