«Сахаэнерго» установит дополнительный дизель-генератор на ДЭС

Специалисты Булунских электрических сетей АО «Сахаэнерго» (входит в ПАО «Якутскэнерго» группы «РусГидро») ведут работы по установке нового дополнительного дизель-генератора мощностью 800 кВт на ДЭС п. Тикси в рамках запланированных мероприятий по подготовке к осенне-зимнему периоду.

Энергетики уже провели ремонт основного оборудования дизельных электростанций восьми населенных пунктов. В административном центре улуса поселке Тикси также выполнены ремонтные работы на трех трансформаторных подстанциях и трех генераторах, системе охлаждения ДЭС с заменой запорной арматуры и участков трубопровода, введена в эксплуатацию новая градирня четвёртого машинного зала. В период подготовки налажены системы отопления ДЭС, обеспечивающие электроэнергией села Быков Мыс и Найба. Проведен ремонт системы отопления-охлаждения электростанции в селе Таймылыр.

«В арктических районах климатическая зима занимает значительную часть года, – отмечает директор Булунских электрических сетей АО «Сахаэнерго» Александр Казаков. – Дизельная электростанция для северного населенного пункта – это объект жизнеобеспечения, поэтому к осенне-зимнему периоду мы должны быть готовы на все 100%. На сегодняшний день с целью повышения надёжности энергообеспечения потребителей персоналом Булунских ЭС выполнены запланированные ремонтные работы на дизельных электростанциях, проведено техническое обслуживание всех принадлежащих предприятию трансформаторных подстанций, воздушных и кабельных линий электропередачи».

По информации Александра Казакова, начато строительство ветряной электрической станции мощностью 900 кВт в п. Тикси, ведутся фундаментные работы. Планируется, что в декабре 2018 г. ВЭС начнёт вырабатывать электроэнергию. Источник: www.energyland.info