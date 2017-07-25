Японцы испытают электростанцию, работающую на океанических течениях

Японская IHI Corporation в августе текущего года проведёт испытания электростанции, которая будет генерировать энергию из силы течений океана.

По данным издания Asahi, тестирование пройдёт в тихоокеанской акватории, у острова Кутиносима. Станция будет использовать силу течения Куросио. Конструкция станции представляет собой цилиндры с генераторами, через которые будут проходить воды течения. Лопасть каждого генератора достигает в длину 11 метров. Совокупная мощность станции оценивается в 100 кВт.

Объект располагается на пятидесятиметровой глубине, подача электроэнергии потребителям будет осуществляться при помощи проводов, проложенных до острова. В корпорации предполагают, что инновационную электростанцию можно будет запустить в промышленную эксплуатацию уже в 2020 году. Пронедра ранее писали, что движение воды в океанах и морях является одним из самых мощных источников энергии на планете. Энергетики заняты поиском способа эффективного использования потенциала морских течений.

Источник: pronedra.ru