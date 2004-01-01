Дворкович одобрил меры по стимулированию микрогенерации на основе ВИЭ

Вице-премьер Аркадий Дворкович одобрил 19 июля план по стимулированию так называемой микрогенерации на основе возобновляемых источников энергии (ВИЭ) мощностью до 15 кВт.

Реализация Плана позволит упростить процедуру размещения объектов микрогенерации ВИЭ, предоставит возможность их владельцам продавать излишки вырабатываемой электроэнергии в общую сеть, сообщается на сайте Правительства РФ. План мероприятий подготовлен Минэнерго России.

Планом предусматривается внесение изменений в законодательство об электроэнергетике в части установления основных принципов договорных отношений между частными владельцами микрогенерации ВИЭ и субъектами рынка электрической энергии (гарантирующими поставщиками и сетевыми компаниями).

Планом также предусматривается исключение налоговых обязательств у физических лиц, осуществляющих операции по реализации электрической энергии, выработанной с использованием микрогенерации ВИЭ для собственных нужд своего домохозяйства.

Источник: www.energosovet.ru