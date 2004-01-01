Дворкович одобрил меры по стимулированию микрогенерации на основе ВИЭ

Реализация Плана позволит упростить процедуру размещения объектов микрогенерации ВИЭ, предоставит возможность их владельцам продавать излишки вырабатываемой электроэнергии в общую сеть, сообщается на сайте Правительства РФ. План мероприятий подготовлен Минэнерго России.
Планом предусматривается внесение изменений в законодательство об электроэнергетике в части установления основных принципов договорных отношений между частными владельцами микрогенерации ВИЭ и субъектами рынка электрической энергии (гарантирующими поставщиками и сетевыми компаниями).
Планом также предусматривается исключение налоговых обязательств у физических лиц, осуществляющих операции по реализации электрической энергии, выработанной с использованием микрогенерации ВИЭ для собственных нужд своего домохозяйства.
Источник: www.energosovet.ru
Малая энергетика
RSS