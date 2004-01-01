Архангельские власти предлагают учитывать выработку дизельных станций в ОРЭМ

Выработка электроэнергии дизельных электростанций, работающих в отдалённых районах Крайнего Севера, должна учитываться в цене на оптовом рынке электроэнергии и мощности (ОРЭМ). Об этом заявил вице-губернатор Архангельской области Виктор Иконников.

«Стоимость электроэнергии с дизельных электростанций, которых у нас 53, достигает 60 рублей (за 1кВт/ч). Население северных территорий платит как вся область, остальные потребители - 8 рублей, разницу компенсирует бюджет, ежегодно на эти цели мы тратим 900 млн рублей. Необходимо учесть стоимость электроэнергии, вырабатываемой дизельными электростанциями на северных территориях на оптовом рынке. Это незначительно повысило бы нагрузку на остальную территорию, но значительно снизило бы нагрузку на бизнес, работающий на севере», - сказал он.

На территории России действует двухуровневый (оптовый и розничный) рынок электроэнергии и мощности. На оптовом рынке продавцами и покупателями являются генерирующие компании, операторы экспорта/импорта электроэнергии, сбытовые организации, сетевые компании, крупные потребители. ОРЭМ функционирует на территории регионов, объединенных в ценовые зоны. В первую ценовую зону входят территории Центрального, Северо-Западного, Южного, Северо-Кавказского, Приволжского и Уральского федеральных округов, во вторую - Сибирского федерального округа. В неценовых зонах (Архангельская и Калининградская области, Республика Коми, регионы Дальнего Востока), где по технологическим причинам (изолированные энергосистемы) организация рыночных отношений в электроэнергетике пока невозможна, реализация электроэнергии и мощности осуществляется по особым правилам.

Источник: ТАСС