На Ямале функционирует гибридная автономная электростанция

Попытки использовать на Ямале энергию ветра и солнца с незавидным постоянством разбивались о непредсказуемость арктического ветра и продолжительную полярную ночь. Но сегодня уже можно смело говорить о том, что преодолеть эти препоны удалось. В Пуровском районе гибридная автономная электростанция уже экономит нефтегазовой компании миллионы рублей.

Специалисты предприятия «Пурнефтегаз» нашли оптимальное решение для внедрения в арктическом регионе «зелёной энергетики». Автономная электростанция объединила энергию ветра и солнца. А в полярную ночь или штиль на помощь приходят дизельные генераторы.

«Киловатт-час электроэнергии у нас обходился при предыдущей схеме электроснабжения – около 80 рублей. Сейчас киловатт-час у нас стоит – около четырёх рублей», - пояснил Андрей Бандурко, главный энергетик ООО «РН Пурнефтегаз».

Попытки использовать на Ямале энергию ветра и солнца с незавидным постоянством разбивались о непредсказуемость арктического ветра и продолжительную полярную ночь. Но сегодня уже можно смело говорить о том, что преодолеть эти препоны удалось. В Пуровском районе гибридная автономная электростанция уже экономит нефтегазовой компании миллионы рублей.

Специалисты предприятия «Пурнефтегаз» нашли оптимальное решение для внедрения в арктическом регионе «зелёной энергетики». Автономная электростанция объединила энергию ветра и солнца. А в полярную ночь или штиль на помощь приходят дизельные генераторы.

«Киловатт-час электроэнергии у нас обходился при предыдущей схеме электроснабжения – около 80 рублей. Сейчас киловатт-час у нас стоит – около четырёх рублей», - пояснил Андрей Бандурко, главный энергетик ООО «РН Пурнефтегаз».

Дизельгенератор автоматически включается, когда не хватает энергии ветра и солнца. Таких дней в году – всего лишь около полусотни.

«Мощность электростанции составляет сорок киловатт. Суточное потребление топлива при 75-процентной загрузке – примерно 220-230 литров», - рассказывает Эдуард Уваров, начальник участка цеха эксплуатации генерирующего оборудования.

Автономный энергокомплекс не требует постоянного присутствия специалистов. Они сюда приезжают только для проведения регламентных работ, через каждые пятьсот моточасов работы оборудования. Если же произойдёт какой-либо сбой в работе, то об этом автоматика сообщит незамедлительно.

«Приходит СМС на телефон. Поступает СМС – и смотрим, приезжаем, проверяем», - говорит Александр Притуленко, машинист.

Два ветрогенератора выдают по три киловатта электроэнергии каждый. Ещё десять киловатт выдают сорок солнечных панелей. Этого вполне хватает, чтобы полностью обеспечивать электроснабжением работу вышки сотовой связи.

Проект гибридной электростанции реализован в рамках программы повышения энергоэффективности предприятия. Результаты экономии впечатляют.

«В 2016 году по программе энергосбережения нам удалось сэкономить более 169 миллионов киловатт-часов. В денежном выражении – это около 424 миллионов рублей. Это на десять процентов больше, чем за 2015 год», - отметил Андрей Бандурко, главный энергетик ООО «РН Пурнефтегаз».

Как видите, экологически чистая энергия солнца и ветра уже приносит ощутимую пользу северянам. Несмотря на долгую полярную ночь и непредсказуемость арктического ветра.

Источник: http://vesti-yamal.ru