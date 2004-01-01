В Забайкальском крае введена в эксплуатацию первая солнечно-дизельная электростанция

АГЭУ состоит из солнечных модулей общей мощностью 120 кВт, двух дизельных генераторов по 200 кВт каждый и накопителя энергии ёмкостью 300 кВт*ч.

Применение солнечных модулей и современной интеллектуальной системы управления энергоустановкой позволит сократить потребление дизельного топлива c 250 000 до 86 000 литров в год. АГЭУ снизит выбросы в атмосферу углекислого газа на 500 тонн в течение года.

Реализация проекта в рамках государственно-частного партнёрства позволила избежать роста тарифной нагрузки на конечных потребителей электроэнергии и обеспечивает снижение расходов регионального бюджета за счёт сокращения субсидий на компенсацию затрат на поставку дизельного топлива. Оператором проекта со стороны ПАО «Россети» выступила дочерняя компания ПАО «МРСК Сибири».

Глава региона Наталья Жданова подчеркнула, что запуск первой в Забайкалье солнечно-дизельной электростанции – пример успешного государственно-частного партнерства.

«Без преувеличения, мы являемся участниками и свидетелями знакового и для нашего региона, и страны в целом события. Это первый объект солнечной генерации в Забайкальском крае. В то же время это хороший пример успешного государственно-частного партнерства, пример того, как власть и бизнес могут, объединив усилия, решать конкретные практические задачи.

У нас в Забайкалье много солнца. При этом у нас много удаленных и труднодоступных территорий. Сегодня в стабильном и качественном энергоснабжении нуждаются 23 населенных пункта региона. Наша задача – полностью закрыть проблему обеспечения энергией этих поселений в течение ближайших трех лет. Уже в 2017 году в крае для улучшения качества жизни людей в удаленных поселениях и обеспечения их экономического развития планируется построить еще две солнечных электростанции», - сказала она.

«Россети» реализуют комплексную программу модернизации сетевого комплекса в Забайкальском крае, – заявил первый заместитель генерального директора ПАО «Россети» Роман Бердников, – Убеждён, наш опыт сотрудничества с Забайкальским краем станет примером для других российских регионов, в которых сейчас ищут пути решения приоритетной государственной задачи – улучшения надёжности и качества энергоснабжения на удаленных и изолированных территориях».

«Я рад, что мы совместно смогли найти такую формулу реализации проекта, которая позволяет улучшать качество жизни населения на удаленных и изолированных территориях и делать проект экономически эффективным без увеличения бюджетной нагрузки, – отметил генеральный директор группы компаний «Хевел» Игорь Шахрай – Возврат инвестиций впервые будет происходит в рамках энергосервисного договора и привязан к снижению затрат на дизельное топливо, то есть мы как инвестор напрямую заинтересованы в повышении эффективности работы энергоустановки».

Автономная гибридная энергоустановка в селе Менза также является пилотным проектом в рамках реализации Национального проекта в энергетике «Создание локальных и интегрируемых в ЕЭС источников энергоснабжения на базе фотоэлектрических гетероструктурных модулей нового поколения».

В рамках Национального проекта разработана программа по строительству более 100 автономных гибридных энергоустановок (АГЭУ) в период до 2021 года.

В торжественном пуске первой станции приняли участие: Алексей Текслер, первый заместитель Министра энергетики Российской Федерации; Наталья Жданова, губернатор Забайкальского края; Виталий Иванов, заместитель генерального директора ПАО «Россети», и.о. генерального директора ПАО «МРСК Сибири»; Игорь Шахрай, генеральный директор Группы компаний «Хевел»; Виктор Паздников, Министр территориального развития Забайкальского края.

Источник: ПАО «Россети»