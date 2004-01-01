Энергетики Камчатки приступили к запуску новой газовой котельной в Елизово

Специалисты ПАО «Камчатскэнерго» (входит в состав холдинга ПАО «РАО ЭС Востока») приступили к вводу в эксплуатацию новой газовой котельной №2 в г. Елизово.
На данном объекте были установлены 4 котла, общая тепловая мощность котельной - 41 Гкал/час.
Новый объект оснащен системами диспетчерского контроля пожаротушения, видеонаблюдения, химической лабораторией, контролирующей работу газового оборудования,охранно-пожарной сигнализацией. Новая котельная расположена на территории старой , которая после проведения комплексных испытаний будет в резерве.
Резервным топливом для нового объекта будет мазут.
Котельная №2 построена в рамках концессионного соглашения с администрацией Елизовского городского поселения.
По словам главного инженера ПАО «Камчатскэнерго» Алексея Новикова, новая котельная – это первый объект, который будет обеспечивать теплом Елизово за счет экологически чистого топлива – природного газа.
Источник: http://www.eastrussia.ru
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