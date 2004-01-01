Энергетики Камчатки приступили к запуску новой газовой котельной в Елизово

Специалисты ПАО «Камчатскэнерго» (входит в состав холдинга ПАО «РАО ЭС Востока») приступили к вводу в эксплуатацию новой газовой котельной №2 в г. Елизово.

Специалисты ПАО «Камчатскэнерго» (входит в состав холдинга ПАО «РАО ЭС Востока») приступили к вводу в эксплуатацию новой газовой котельной №2 в г. Елизово.

На данном объекте были установлены 4 котла, общая тепловая мощность котельной - 41 Гкал/час.

Новый объект оснащен системами диспетчерского контроля пожаротушения, видеонаблюдения, химической лабораторией, контролирующей работу газового оборудования,охранно-пожарной сигнализацией. Новая котельная расположена на территории старой , которая после проведения комплексных испытаний будет в резерве.

Резервным топливом для нового объекта будет мазут.

Котельная №2 построена в рамках концессионного соглашения с администрацией Елизовского городского поселения.

По словам главного инженера ПАО «Камчатскэнерго» Алексея Новикова, новая котельная – это первый объект, который будет обеспечивать теплом Елизово за счет экологически чистого топлива – природного газа.

Источник: http://www.eastrussia.ru