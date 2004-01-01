Рост цен на бензин в России остановят за счет увеличения продаж на бирже

С начала ноября нефтекомпании поставили на Санкт-Петербургскую товарно-сырьевую биржу (СПбМТСБ) порядка 362 тысяч тонн бензина и 330 тысяч тонн дизеля. При этом, как пишут «Известия», согласно планам компаний, к концу месяца они намереваются продать больше топлива, чем было запланировано.

Именно за счет увеличения продаж будет остановлен начавшийся осенью рост цен. По данным издания, к концу ноября практически все нефтекомпании запланировали увеличение продаж бензина на бирже на 7%, а дизеля – на 20%. Таким образом, они исполнят предписание ФАС.

В начале месяце заметнее всего выросли цены на дизельное топливо. В октябре – начале ноября из-за снижения внебиржевых поставок и ремонта ряда НПЗ стоимость топлива в оптовом звене и на заправках по сравнению с августом выросла на 5–10%. Это вызвало соответствующую реакцию ФАС. Она собрала ключевые нефтекомпании на совещание и поручила им увеличить биржевые поставки в этом и следующем месяце. По данным «Известий», в совещании принимали участие все крупнейшие компании: «Роснефть», «Газпром нефть», «Лукойл», «Газпром газэнергосеть», а также «Сургутнефтегаз».

Формирующаяся на бирже оптовая цена на топливо выполняет роль ориентира для розничных цен на АЗС. Для того чтобы не давать им расти, ФАС вместе с Минэнерго регулирует уровень продаж на бирже. Согласно совместному приказу службы и министерства, компании должны продавать через торги не менее 10% производимого бензина и около 5% дизеля.

Ранее Центр энергетической экспертизы сообщал, что в России продолжается нетипичный для ноября рост цен на бензин. Цена на бензин 95 Класса 5 с 20 по 24 ноября выросла на 499 рублей за тонну до 48,534 тысячи рублей за тонну. Бензин 92 Класс 5 вырос в цене с 45,027 тысячи рублей до 45,435 тысячи рублей за тонну.

Источник: Центр энергетической экспертизы