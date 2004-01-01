Страны ОПЕК+ обсудят продление до конца 2018 года соглашения о сокращении добычи

«Да, мы обсуждаем это», – сказал он, отвечая на вопрос, могут ли члены ОПЕК и другие нефтедобывающие страны принять решение о продлении сделки на ноябрьской встрече.
Министр отметил, что излишки запасов нефти все еще превышают 100 млн баррелей. «Совершенно очевидно, что в предстоящий сезон мы не успеем снизить этот уровень. Вот почему это решение о продлении может быть принято на следующей неделе», – сказал он.
Предполагается, что в конференции 30 ноября могут принять участие и африканские страны, которые сейчас не участвуют в сделке. «Я точно не знаю, какие именно страны, но знаю, что как минимум шесть африканских стран примут участие во встрече», – сказал дель Пино, сообщает РИА Новости.
Центр энергетической экспертизы напоминает, что соглашение о сокращении добычи нефти странами ОПЕК+ было заключено в декабре 2016 года, продлено в мае 2017 года до конца марта 2018 года. Общий объем сокращения составляет 1,8 млн баррелей в сутки, из которых 300 тысяч баррелей – квота России.
Источник: Центр энергетической экспертизы
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