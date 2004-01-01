Налоговую реформу в нефтяной отрасли отложили: НДД запустят в 2019 году

Из-за того, что все налоги в России должны приниматься и публиковаться до 1 декабря, налоговая реформа в нефтяной отрасли в этом году не состоится, так как ведомства до начала зимы не успевают внести проект закона.

Как пишет РБК со ссылкой на первого заместителя министра энергетики Алексея Текслера, пилотный проект по переходу нефтяных месторождений с налога на добычу полезных исполняемых (НДПИ) на налог на добавленный доход (НДД) будет запущен не раньше 2019 года. «Надо было, чтобы до 1 декабря его подписали. Уже невозможно», – отметил замминистра, добавив, что ведомства уже не успевают внести законопроект в Госдуму.

Ранее о возможном переносе на 2019 год запуска пилотного проекта по переходу нефтяников на НДД заявлял глава департамента налоговой и таможенной политики Минфина Алексей Сазанов.

Центр энергетической экспертизы напоминает, что в апреле вице-премьер Аркадий Дворкович сообщил о согласовании законопроекта о введении налога на добавленный доход вместо НДПИ. НДД будет взиматься не с количества добытой нефти, а с дохода от продажи сырья за вычетом предельных расходов на добычу и транспортировку.

Минэнерго рассчитывает, что пилотный проект по налогу на добавленный доход будет запущен с 1 января 2018 года. В результате введения НДД годовая добыча нефти в России вырастет на 60 млн тонн к 2036 году, считают в Минэнерго.

Источник: Центр энергетической экспертизы