Налоговую реформу в нефтяной отрасли отложили: НДД запустят в 2019 году

Как пишет РБК со ссылкой на первого заместителя министра энергетики Алексея Текслера, пилотный проект по переходу нефтяных месторождений с налога на добычу полезных исполняемых (НДПИ) на налог на добавленный доход (НДД) будет запущен не раньше 2019 года. «Надо было, чтобы до 1 декабря его подписали. Уже невозможно», – отметил замминистра, добавив, что ведомства уже не успевают внести законопроект в Госдуму.
Ранее о возможном переносе на 2019 год запуска пилотного проекта по переходу нефтяников на НДД заявлял глава департамента налоговой и таможенной политики Минфина Алексей Сазанов.
Центр энергетической экспертизы напоминает, что в апреле вице-премьер Аркадий Дворкович сообщил о согласовании законопроекта о введении налога на добавленный доход вместо НДПИ. НДД будет взиматься не с количества добытой нефти, а с дохода от продажи сырья за вычетом предельных расходов на добычу и транспортировку.
Минэнерго рассчитывает, что пилотный проект по налогу на добавленный доход будет запущен с 1 января 2018 года. В результате введения НДД годовая добыча нефти в России вырастет на 60 млн тонн к 2036 году, считают в Минэнерго.
Источник: Центр энергетической экспертизы
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