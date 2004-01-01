Цены на бензин в России в 2018 году могут превысить отметку в 50 рублей

Цена за литр бензина в России в 2018 году может превысить отметку в 50 рублей. При этом ожидается, что стоимость бензина Аи-95 составит 53,35 рубля за литр, а цена Аи-92 закрепится на отметке 51,85 рубля за литр. Как пишет Федеральное агентство новостей, такие прогнозы дают эксперты рынка.

«Известия» сообщают, что по мнению аналитиков, для покупателей в Приморском крае стоимость бензина Аи-95 по талонам составит 53,35 рубля за литр, Аи-92 – 51,85 рубля, дизельное топливо – 53,95 рубля. По пластиковым картам цена будет немного ниже. Так, 95-й обойдется в 53,15 рубля, Аи-92 – в 51,75 рубля, а дизельное топливо будет стоить 53,50 рубля. При этом эксперты отмечают, что на Дальнем Востоке и в Центральной России цены значительно отличаться не будут.

Ранее, как уже сообщал Центр энергетической экспертизы, в ФАС заявили, что розничные цены на бензин в России в большей степени ориентированы на платежный спрос потребителей, поэтому «нефтяные компании, независимые АЗС широко применяют программы скидок, поэтому сказать, что у цен есть потенциал для существенного роста вверх, это вопрос неочевидный».

Напомним, на торгах 10 ноября биржевые цены для Москвы на бензины «Регуляр-92» и «Премиум-95» обновили исторический максимум. В течение недели цена выросла на 2,2 и 1,5% соответственно – до 44 539 и 46 823 рублей за тонну.

Для роста цен аналитики называют ряд причин. В частности, остановка работы на Московском НПЗ установки каталитического крекинга, простой которой может продлиться еще около двух недель и сократить выпуск высокооктанового бензина до 50–60 тысяч тонн в текущем месяце. Также продолжается капитальный ремонт на Омском НПЗ.

Источник: Центр энергетической экспертизы