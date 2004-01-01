Контракт на поставку СПГ с «Газпромом» позволит Гане сэкономить более $1 млрд

Соглашение с «Газпромом» позволяет заменить два других конкурирующих контракта, подписанных в рамках реализации проекта Tema LNG при правительстве предыдущего президента Ганы Джона Махамы. Оба из этих контрактов слишком завышены для Ганы по цене и объему.
Объемы и сроки поставок по контракту с российской компанией пока не сообщаются, но президент республики охарактеризовал это соглашение как «одно из тех, что будет играть очень важную роль в экономической жизни Ганы».
Источник: Центр энергетической экспертизы
Нефтегаз
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