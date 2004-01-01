Контракт на поставку СПГ с «Газпромом» позволит Гане сэкономить более $1 млрд

«Газпром» подписал с национальной нефтегазовой компанией Ганы Ghana National Petroleum Corp (GNPC) контракт на поставку в республику сжиженного природного газа (СПГ), который позволит стране сэкономить свыше 1 миллиарда долларов и, как ожидается, добавит к энергоснабжению республики до 1 ГВт, а также поспособствует реализации проекта строительства СПГ-терминала Tema LNG. Об этом сообщается на сайте президента Ганы Наны Акуфо-Аддо.

Соглашение с «Газпромом» позволяет заменить два других конкурирующих контракта, подписанных в рамках реализации проекта Tema LNG при правительстве предыдущего президента Ганы Джона Махамы. Оба из этих контрактов слишком завышены для Ганы по цене и объему.

Объемы и сроки поставок по контракту с российской компанией пока не сообщаются, но президент республики охарактеризовал это соглашение как «одно из тех, что будет играть очень важную роль в экономической жизни Ганы».

Источник: Центр энергетической экспертизы