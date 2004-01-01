МЭА прогнозирует рост спроса на нефть до двухлетнего максимума в 2017 году

Международное энергетическое агентство (МЭА) повысило прогноз роста мирового спроса на нефть в 2017 году на 100 тысяч баррелей в сутки по сравнению с августовским отчетом. Ожидается, что спрос вырастет до 97,7 млн баррелей в сутки, говорится в сентябрьском докладе организации.

По сравнению с предыдущим годом МЭА ожидает, что спрос вырастет на 1,6 млн баррелей в сутки. Этот показатель является максимальным за два года. Прогноз мирового спроса на нефть в 2018 году также повышен на 100 тысяч баррелей в сутки – до 99,1 млн баррелей в сутки. Прогноз роста мирового спроса на нефть увеличен на 100 тыс. баррелей в сутки – до 1,4 млн баррелей в сутки.

Как сообщал Центр энергетической экспертизы, согласно докладу ОПЕК, картель также ожидает роста мирового спроса на нефть. Аналитики ОПЕК прогнозируют рост спроса в 2017 году на 280 тысяч баррелей в сутки до 96,77 млн баррелей. Прогноз по темпам роста мирового спроса в текущем году повышен на 50 тысяч баррелей в сутки – до 1,42 млн баррелей. Также в ОПЕК ожидают, что в 2018 году спрос на нефть повысится на 1,35 млн баррелей в сутки по сравнению с уровнем текущего года до 98,12 млн баррелей.

Источник: Центр энергетической экспертизы