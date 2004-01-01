Вузы России будут сотрудничать с США в вопросах подготовки специалистов нефтегазовой отрасли

Торгпредство России и крупнейший американский университет по обучению персонала в нефтегазовой отрасли Rice (Хьюстон) подписали меморандум по обучению персонала. Как сообщает РИА Новости, Россию представляют Уфимский государственный нефтяной технический университет, Альметьевский нефтегазовый институт, Ухтинский государственный технический университет.

Стороны заявили о намерении готовить управленческие кадры в энергетике, а также обмениваться студентами и научными наработками. Поддержку проекту уже выразили крупнейшие нефтегазовые компании России и США. «Соглашение открывает возможности для расширения международного сотрудничества для всех вузов РФ с Rice, в первую очередь, в области обмена технологиями и подготовки кадров в нефтегазовой отрасли», - сообщил торговый представитель РФ в США Александр Стадник.

По его мнению, бизнес России и США по-прежнему заинтересован в продолжении развития и укрепления взаимовыгодного сотрудничества. Специальный советник Rice и управляющий партнер консалтинговой компании EWSA-Global Майкл Мур заявил, что университет позитивно оценивает факт подписания данного соглашения и надеется на заключение прямых договоренностей на этот счет как минимум с еще тремя российскими нефтегазовыми вузами уже этой осенью.

Источник: Центр энергетической экспертизы