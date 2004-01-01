СПГ из России в Китай будут возить грузовым автотранспортом

Перевозчики из приграничных регионов Китая выразили готовность наладить перевозку сжиженного природного газа из России. Как пишут «Известия» со ссылкой на Росавтотранс, в качестве основного маршрута транспортировок будет использована сеть автомобильных дорог России и Китая.

В Росавтотрансе убеждены, что автомобильные перевозки позволят значительно увеличить товарооборот между двумя странами. Если в 2014 году двусторонний объем автомобильных грузоперевозок между Россией и Китаем составлял около 1,7 млн тонн, то в прошлом этот показатель вырос на 22% — до 2,1 млн тонн.

Представители соседнего государства преимущественно заинтересованы в поставках газа для заправки легковых автомобилей, автобусов и грузовиков, а также обеспечения энергией и теплом небольших населенных пунктов. Поднебесной это позволит снизить потребление угля, а России — дать возможность небольшим компаниям заработать на экспорте СПГ.

Открытие китайского рынка в перспективе дает России возможность увеличить ежегодный экспорт СПГ на 5–6 млн тонн в год к 2025 году, оценил спрос эксперт по рынкам АТР Moody’s Analytics Камил Ковар.

Источник: Центр энергетической экспертизы