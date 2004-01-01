СПГ из России в Китай будут возить грузовым автотранспортом

В Росавтотрансе убеждены, что автомобильные перевозки позволят значительно увеличить товарооборот между двумя странами. Если в 2014 году двусторонний объем автомобильных грузоперевозок между Россией и Китаем составлял около 1,7 млн тонн, то в прошлом этот показатель вырос на 22% — до 2,1 млн тонн.
Представители соседнего государства преимущественно заинтересованы в поставках газа для заправки легковых автомобилей, автобусов и грузовиков, а также обеспечения энергией и теплом небольших населенных пунктов. Поднебесной это позволит снизить потребление угля, а России — дать возможность небольшим компаниям заработать на экспорте СПГ.
Открытие китайского рынка в перспективе дает России возможность увеличить ежегодный экспорт СПГ на 5–6 млн тонн в год к 2025 году, оценил спрос эксперт по рынкам АТР Moody’s Analytics Камил Ковар.
Источник: Центр энергетической экспертизы
Нефтегаз
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