В Европе могут закрыть крупнейшее месторождение газа

В Европе в судебном порядке могут закрыть крупнейшее газовое месторождение Гронинген. Высший административный суд Нидерландов 13 июля рассматривал более 20 исков от граждан, общественных и экологических организаций, в большинстве из которых истцы требуют полностью прекратить добычу, сообщает «КоммерсантЪ».

Формально иски поданы к правительству страны, которое постановило с 1 октября 2017 года сократить добычу на месторождении на 10% - до 21,6 млрд кубометров. Сокращения вводятся после землетрясения 2012 года, которое, как считается, было вызвано смещением пластов из-за многолетней добычи газа на месторождении, начавшейся в 1960-х годах. Годовой лимит добычи газа на месторождении Гронинген составляет 24 млрд кубометров, превышение допустимо только в случае холодной зимы или острой необходимости.

В то же время в суд обратилась и компания – оператор месторождения Nederlandse Aardolie Maatschappij BV (NAM, долями в которой на паритетной основе владеют Shell и ExxonMobil). В результате землетрясения 2012 года NAM была вынуждена заплатить компенсации на сумму €1 млрд. В исковом заявлении компания указывает, что находится в невыносимом положении, поскольку, с одной стороны, от него требуют продолжать добычу, чтобы обеспечивать потребителей Нидерландов газом, с другой стороны, правительство не дает гарантий, что при этом оператор не нарушит требования безопасности. При этом добыча на месторождении и так уже сократилась на 60% с 2012 года.

Падение добычи в Нидерландах компенсировалось поставками Газпрома, в частности, в Германию, которая ранее являлась активным импортером голландского газа. Другим вариантом компенсации потери добычи на Гронингене может быть рост поставок сжиженного природного газа (СПГ). Центр энергетической экспертизы напоминает, 16 августа 2012 года в Нидерландах произошло землетрясение магнитудой 3,6 балла по шкале Рихтера с эпицентром в Хейзинге. Споры о методе гидроразрыва пласта, применяемом при производстве на этом месторождении, велись и ранее. В 1990-х годах уже происходили менее значимые землетрясения, в 2000-х годах они участились и стали более сильными.

В 2013 году регулятор добычи газа сообщил в правительство страны о «прямой взаимосвязи» уровня добычи и вероятностью землетрясений в Гронингене.

Источник: Центр энергетической экспертизы