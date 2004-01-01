«В последнее десятилетие усиливается конкуренция производителей газа – и дальше она будет только острее», - заявил эксперт Аналитического центра Александр Курдин, выступая на пленарном заседании 13-го Российского Нефтегазового Конгресса с докладом «Приоритеты государственной политики поддержки российских газодобывающих проектов».

Дополнительный спрос на сжиженный природный газ предъявляют страны Азиатско-Тихоокеанского региона и – внезапно – Ближнего Востока. В части предложения флагманом изменений является Австралия, начавшая ввод долгожданных проектов по сжижению газа, отметил Курдин. По словам эксперта, межрегиональная ценовая дифференциация на рынках газа сгладилась, в том числе и благодаря постепенному формированию единого глобального рынка.

«Российский газ сохраняет конкурентоспособность в Европе, но давление будет возрастать, – сообщил Курдин. – Минимально приемлемые цены для российских газовых поставщиков на экспортные рынки составляют 200-250 долл./тыс. куб. м, и есть риск, что наши газовые поставки будут в неблагоприятном сценарии балансировать на грани рентабельности». Наряду с конкурентоспособностью российского газа не менее важной является проблема инвестиционной привлекательности российских газодобывающих проектов. Государство поддерживает такие проекты, важнейшими направлениями поддержки являются:

• обеспечение регуляторной стабильности,

• гибкое налогообложение,

• партнерство государства и частного бизнеса при развитии инфраструктуры и подготовке кадров,

• развитие конкуренции на внутреннем рынке для стимулирования производителей,

• поддержка развития российских технологий урегулирование политических конфликтов.

Источник: http://ac.gov.ru