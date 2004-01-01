Евросоюз планирует переговоры с Россией по «Северному потоку-2»

Проект газопровода «Северный поток-2» уже в ближайшее время может стать главной темой переговоров между Евросоюзом и Россией. Как сообщает RNS со ссылкой на данные издания Politiken, странам-членам ЕС уже предложено провести консультации.

По мнению Еврокомиссии, газопровод не может функционировать «в правовом вакууме» и предлагает странам-членам ЕС высказать свои мнения по поводу проекта. ЕК также намерена просить у стран-членов ЕС разрешения начать с Россией переговоры с целью достичь соглашения об основополагающих правовых принципах.

Ранее, как уже сообщал Центр энергетической экспертизы, глава Еврокомиссии (ЕК) Жан-Клод Юнкер решил идти вперед с «Северным потоком-2» и, очень вероятно, даст «отмашку проекту в ближайшие месяцы». Дипломатические источники в ЕС говорят, что президент Еврокомиссии может в ближайшее время одобрить проект.

Проект «Северный поток-2» предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Общая стоимость проекта оценивается почти в 10 млрд евро.

Источник: Центр энергетической экспертизы