Путин пообещал Венгрии надежные поставки газа через «Северный поток-2»

По словам российского лидера, газ может поставляться различными маршрутами, например, по «Северному потоку-2» или «Турецкому потоку». Кроме того, по словам Путина, Москва может рассмотреть и другие варианты поставок, но в их надежности президент призвал не сомневаться. «Изучаются все возможности. Одно точно можно сказать: российский газ будет надежно поступать для венгерского рынка», - заверил Путин.

«Если говорить о «Северном потоке-2», то Венгрия может получать газ через Словакию или Австрию. Это вполне реализуем. Можно рассмотреть вариант поставки и через Турцию», - добавил Владимир Путин.

Ранее, как уже сообщал Центр энергетической экспертизы, президент России сказал, что транзит российского газа через Украину в ЕС может сохраниться после 2019 года, если это будет экономически целесообразно.

"Мы не ставим перед собой никаких целей политического характера в отношении транзита через Украину, если это будет экономически целесообразно, если это будет надежно, то мы не исключаем и продолжения какого-то объема транзита через Украину. Вопрос в диверсификации и экономической целесообразности всех этих маршрутов. Мы изучаем все возможности", — сказал Путин.

Пока Газпром планирует построить два новых морских газопровода для поставок в Европу — по дну Балтийского и Черного морей. Вопрос о заключении с Украиной нового транзитного контракта взамен истекающего в 2019 году и его параметрах пока остается открытым.

Источник: Центр энергетической экспертизы