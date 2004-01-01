В январе 2017 года Россия сократила добычу нефти на 117 тыс. баррелей в сутки. Это почти в два раза больше первоначальных планов, заявил министр энергетики Александр Новак, отметив, что некоторые страны сократили добычу больше, чем планировалось, передает РИА Новости.

По словам министра, большинство стран приступило к исполнению соглашения. «На основе предварительных данных мы видим, что сокращение добычи в январе составило примерно 1,4 млн баррелей в сутки», — сказал глава Минэнерго.

Тем временем ТАСС, со ссылкой на Новака, также сообщает, что до прекращения действия соглашения по сокращению добычи нефти планируется провести еще две встречи стран ОПЕК и стран, не входящих в картель. При этом на фоне снижения волатильности цен после начала реализации договоренностей о снижении добычи Новак ожидает роста инвестиций в нефтяную отрасль впервые за три года.

«Можно говорить о постепенном восстановлении инвестиционной привлекательности отрасли; в этом году впервые за последние три года ожидается увеличение инвестиций в отрасль, что позволит в будущем избежать обвала добычи», - сказал министр.

Центр энергетической экспертизы напоминает, что ОПЕК и не входящие в картель государства, включая Россию, заключили в декабре первое с 2001 года соглашение о совместном сокращении добычи на порядка 1,8 млн баррелей с 1 января 2017 года. Россия была готова снизить производство примерно на 300 тыс. баррелей в сутки в первом полугодии 2017 года. В октябре 2016 года добыча нефти в России составляла рекордные 11,247 млн баррелей в сутки, согласно оценкам Минэнерго.

Источник: Центр энергетической экспертизы