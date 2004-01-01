Добыча нефти США в мексиканском заливе приближается к максимальным значениям

Уровень добычи на американском шельфе Мексиканского залива постепенно увеличивается с 2013 году и в ноябре 2016-го объем добычи достиг 1,68 млн баррелей в сутки, что стало рекордным показателем с февраля 2010 года, сообщает Eadaily со ссылкой на данные Bloomberg.

Отмечается, что таким образом добыча нефти на шельфе приближается к историческому максимуму, а дальнейший рост цен на нефть может дать дополнительный толчок росту поставок, объем поставок может превзойти рекордный показатель, зафиксированный в сентябре 2009 года.

Напомним, что после аварии в Мексиканском заливе администрация предыдущего президента США Барака Обамы планировала свернуть планы по размещению нефтяных и газовых буровых установок нового поколения в водах Атлантического океана. Однако вновь избранный президент Дональд Трамп заявлял, что планирует отменить «План действий по защите климата» и «Правила водопользования в США». Белый дом намерен отменить «экологические» указы по ограничению сланцевой добычи и расширить список федеральных земель под нефтегазовые работы, включая континентальный шельф.

Взрыв на буровой платформе Deepwater Horizon, которую ВР использовала для добычи нефти на скважине Макондо в Мексиканском заливе, произошел в апреле 2010 года. При взрыве погибло 11 человек. Авария привела к самому масштабному разливу нефти в истории США. Утечка нефти нанесла ущерб американским штатам Луизиана, Алабама, Миссисипи, Флорида и Техас. В Мексиканский залив вылилось, по различным оценкам, до 5 млн баррелей нефти.

По данным министерства энергетики США, на Мексиканский залив приходится примерно 17% объемов нефтедобычи в США. В штатах Техас, Луизиана и Миссисипи располагаются примерно 45% от общего числа нефтеперерабатывающих предприятий в стране.

Источник: Центр энергетической экспертизы