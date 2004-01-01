CNPC к 2020 году увеличит добычу сланцевого газа на юго-западе Китая в 4,3 раза

В текущем году начнется подготовка к расширению производства, во втором полугодии намечен запуск новых производственных мощностей. Кроме того, до конца года планируется пробурить 100 новых скважин и построить 19 буровых платформ, что позволит нарастить производство газа на 1,5 млрд кубометров.
До 2020 года в провинции Сычуань пробурят около 600 новых скважин, увеличив производство сланцевого газа до 10 млрд кубометров.
Издание отмечает, что в течение прошлого года компания добыла 2,3 млрд кубометров сланцевого газа, превысив плановые показатели на 800 млн кубометров.
При этом власти КНР намерены наряду с ростом собственной добычи к 2030 году увеличить импорт газа до 190-270 млрд кубометров природного газа в год, передает ТАСС.
Как сообщал Центр энергетической экспертизы, в прошлом году Китай увеличил импорт сжиженного природного газа (СПГ) и сжиженного углеводородного газа (СУГ) на 33,5%. Общий объем поставок составил 42,84 млн тонн.
Источник: Центр энергетической экспертизы
Нефтегаз
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