CNPC к 2020 году увеличит добычу сланцевого газа на юго-западе Китая в 4,3 раза

Китайская национальная нефтегазовая корпорация (CNPC) планирует к 2020 году увеличить добычу сланцевого газа на юго-западе КНР в провинции Сычуань до 10 млрд кубометров. На юге провинции расположены ряд месторождений сланцевого газа, которые считаются крупнейшими в стране, сообщает информационное агентство Синьхуа.

В текущем году начнется подготовка к расширению производства, во втором полугодии намечен запуск новых производственных мощностей. Кроме того, до конца года планируется пробурить 100 новых скважин и построить 19 буровых платформ, что позволит нарастить производство газа на 1,5 млрд кубометров.

До 2020 года в провинции Сычуань пробурят около 600 новых скважин, увеличив производство сланцевого газа до 10 млрд кубометров.

Издание отмечает, что в течение прошлого года компания добыла 2,3 млрд кубометров сланцевого газа, превысив плановые показатели на 800 млн кубометров.

При этом власти КНР намерены наряду с ростом собственной добычи к 2030 году увеличить импорт газа до 190-270 млрд кубометров природного газа в год, передает ТАСС.

Как сообщал Центр энергетической экспертизы, в прошлом году Китай увеличил импорт сжиженного природного газа (СПГ) и сжиженного углеводородного газа (СУГ) на 33,5%. Общий объем поставок составил 42,84 млн тонн.

Источник: Центр энергетической экспертизы