Минэнерго предлагает вариант по либерализации оптовых цен на газ

Минэнерго предлагает ФАС свой вариант пилотного проекта по либерализации оптовых цен на газ - провести эксперимент не по регионам (Тюменской области, Ханты-Мансийском и Ямало-Ненецком АО), а по одной категории потребителей — крупной промышленности с годовой выборкой газа от 150 млн кубометров. Об этом пишет «Коммерсант».

Сейчас цены регулируются государством, но распространяются они только на Газпром, а независимые производители могут продавать свой газ по любой цене. ФАС предлагала в этом году провести эксперимент в Тюменской области, Ханты-Мансийском и Ямало-Ненецком АО, отменив регулирование оптовых цен на газ для промышленности (для населения оно сохранится).

Но вариант с одной категорией потребителей, как считают в Минэнерго, позволит проще масштабировать результаты пилота на отрасль — не придется делать скидку на региональную специфику.

Однако, как заявил начальник профильного управления ФАС Дмитрий Махонин, антимонопольщики пока придерживаются своего подхода. В Минэкономики заявили что считают идею о дерегулировании цен на газ преждевременной. Министерство предлагает в рамках пилота предоставить Газпрому возможность давать скидки от верхней границы регулируемой цены для крупных потребителей с годовой выборкой от 100 млн кубометров. Причем ранее проект ФАС подвергался критике - было непонятно, почему для эксперимента выбраны регионы, наиболее близкие к местам добычи. Здесь из-за низких расходов на транспорт наиболее высока маржа продаж газа, независимые производители практически вытеснили Газпром, тогда как пилот даст монополии шанс вернуть потребителей. С этой точки зрения схема Минэнерго выглядит более сбалансированной. В ней Газпром остается главным потенциальным бенефициаром изменений, но выгоду от снижения цен получит и ряд потребителей, а независимые производители газа теряют либо часть маржи, либо долю на рынке.

Основной фактор, который сейчас влияет на обсуждение либерализации цен,— то, что Газпром в последние годы теряет долю на внутреннем рынке, поскольку не имеет возможности бороться с независимыми производителями, предлагающими более низкие цены.

В прошлом году, как сообщал Центр энергетической экспертизы, глава ФАС России Игорь Артемьев говорил, что внутренний рынок газа может быть либерализован в течение двух-трех лет. По его словам, такие компании, как «Новатэк» или «Итера» и другие более мелкие газовые компании, неподконтрольные Газпрому, они имеют уже порядка 40% на рынке. «А это означает, что мы можем создать конкурентную систему», - полагает Артемьев. При правильном регулировании, считает глава ФАС, можно достичь не только снижения и стабилизации цен, но и побудить компании строить газопроводы в регионах страны, газифицировать поселки.

Источник: Центр энергетической экспертизы