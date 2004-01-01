«Газпром» сократил прокачку

Газпром сократил объем транспортировки газа по газопроводу OPAL. Как сообщает RNS, прокачка снизилась в связи с решением Европейского суда.

По информации ТАСС, в Газпроме заверили, что режим по другим газотранспортным коридорам остается без изменений. Накануне загрузка OPAL составляла почти 99%, а с 1 февраля упала до 63,6%, свидетельствуют данные оператора магистрали OPAL Gastransport GmbH. Увеличивать транзит газа через Украину российский холдинг не планирует, уточняет РБК.

Напомним, в OPAL поступает российский газ, приходящий в Европу по «Северному потоку». Мощность трубопровода составляет 36 млрд кубометров газа в год.

Как сообщал ранее Центр энергетической экспертизы, Еврокомиссия 28 октября 2016 года одобрила исключение 50% мощностей газопровода OPAL из Третьего энергопакета, таким образом, дав возможность Газпрому увеличить прокачку газа в Европу. Согласно решению, российский концерн сохранил бы свою долю, но получил право увеличить мощности через аукцион. При этом 10–20% мощностей Газпром должен был предоставлять другим поставщикам, чтобы не нарушать европейское законодательство. Однако польская PGNiG оспорила это решение. И суд Евросоюза поддержал польскую компанию.

Источник: Центр энергетической экспертизы