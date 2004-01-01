Сланцевики США не стремятся занять доли рынка ОПЕК и России

Производители сланцевой нефти США не будут стремиться занять доли рынка ОПЕК и России на фоне соглашения о сокращении добычи нефти. Об этом в письме сообщил The Wall Street Journal экс-министр энергетики России, владелец фонда «Энергия» Игорь Юсуфов.

«Дело в том, что сланцевые нефть и газ преуспевают на рынках, на которых есть определенная стартовая цена», - полагает Юсуфов.

Инвесторы обеспокоены, что в условиях сокращения добычи нефти, согласно договоренностям ОПЕК и независимых экспортеров, включая Россию, сланцевики США и Канады попытаются восполнить этот пробел. В качестве доказательства упоминаются данные о росте числа действующих буровых установок в Техасе и Оклахоме на фоне роста цен на нефть, а также показатель производства нефти в США, который достиг 9 млн баррелей в сутки.

По мнению Юсуфова, на рынке найдется место для всех производителей нефти и газа. «Мировой спрос на топливо будет расти из-за экономического прогресса в Азии и частично в Европе», - считает экс-министр энергетики. Глава фонда «Энергия» позитивно настроен по вопросу реализации соглашения ОПЕК. «Договоренности такого рода не являются обязательными для их участников, они лишь указывают на готовность и волю производителям стабилизировать рынок. И мы увидим, что это произойдет», - подытожил Юсуфов.

Как сообщал ранее Центр энергетической экспертизы, на заседании 30 ноября в Вене члены ОПЕК договорились сократить добычу нефти на 1,2 млн баррелей в сутки. В декабре к соглашению присоединились и независимые производители, обязавшись сократить производство на 558 тыс. баррелей в сутки. Россия в рамках договоренностей снизит добычу на 300 тыс. баррелей в сутки.

Соглашение о мерах для стабилизации нефтяного рынка будет действовать в течение первого полугодия 2017 года, но может быть продлено.

Источник: Центр энергетической экспертизы