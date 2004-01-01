Газпром может снизить экспорт из-за АЭС во Франции и СПГ из США

Перезапуск АЭС во Франции и рост продаж сжиженного природного газа (СПГ) из США и Австралии спровоцирует снижение экспорта Газпрома в дальнее зарубежье в текущем году, пишет Bloomberg со ссылкой на аналитиков Citi.

С одной стороны, говорят аналитики, потребление газа в Европе может снизиться на 7 млрд кубометров после перезапуска атомных стаций во Франции. С другой стороны, поставки СПГ могут вырасти на 20 млрд кубометров.

Как напоминает Центр энергетической экспертизы, Газпром в 2016 году увеличил поставки газа в дальнее зарубежье на 12,5% по сравнению с 2015 годом - до более 179,3 млрд кубометров, что стало историческим максимумом. В компанииуверены, что в целом в 2017 году поставки газа в дальнее зарубежье могут превысить уровень прошлого года, хотя это и зависит от ряда факторов. С 1 по 23 января 2017 года Газпром нарастил экспорт газа в страны дальнего зарубежья на 23,7% - до 14,1 млрд кубометров.

Источник: Центр энергетической экспертизы