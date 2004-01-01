Анкара выдала разрешения для начала работ по «Турецкому потоку»

Анкара выдала все разрешения для начала работ по строительству газопровода «Турецкий поток». Об этом заявил ТАСС замминистра энергетики РФ Анатолий Яновский.

Отвечая на вопрос о том, нужны ли еще какие-либо разрешения с турецкой стороны для начала реализации проекта, Яновский сказал: «Все разрешения получены, те которые необходимы».

Напомним, газопроводная система пройдет через акваторию Черного моря из России до приемного терминала на побережье Турции, будет включать две нитки общей максимальной технической проектной производительностью 31,5 млрд кубометров газа в год - по 15,75 млрд кубометров газа в год каждая. Ввод в эксплуатацию мощностей обеих ниток газопровода планируется до 30 декабря 2019 года, однако реализация второй нитки будет зависеть от заинтересованности Европы в российском газе и получении от нее гарантий в этом.

Как сообщал Центр энергетической экспертизы, Россия и Турция 10 октября 2016 года подписали межправсоглашение по проекту «Турецкий поток». Правительство Турции утвердило соглашение с Россией по строительству газопровода в конце декабря 2016 года. В начале того же месяца президент Реджеп Тайип Эрдоган подписал закон о ратификации соглашения.

С российской стороны 20 января Госдума ратифицировала соглашение по строительству «Турецкого потока». В настоящее время документ готовится к рассмотрению в Совете Федерации, которое намечено на 1 февраля.

Источник: Центр энергетической экспертизы