В ноябре цены производителей на бензин в России выросли на 4,1%

Только за ноябрь в России цены производителей на бензин выросли на 4,1%, цена дизельного топлива увеличилась на 1,9%. Об этом свидетельствуют данные Росстата.

Только за ноябрь в России цены производителей на бензин выросли на 4,1%, цена дизельного топлива увеличилась на 1,9%. Об этом свидетельствуют данные Росстата.

Наиболее значительно увеличилась стоимость топлива АИ-76 – на 5%, марка бензина АИ-92 подорожала на 4,7%, АИ-95 – на 3,2%. При этом с начала текущего года производители повысили цены на бензин на 2%. Также максимальный темп оста цен наблюдается на бензин марки АИ-76, с начала года он составил 19,4%.

Подорожание цен производителей на бензин отмечено в 15 субъектах Российской Федерации (от 1,1% в Иркутской области до 7,6% в Республике Башкортостан). В Республике Саха (Якутия) и Сахалинской области цены производителей на бензин автомобильный сохранились на уровне октября 2016 года. В Ленинградской области отмечено снижение стоимости бензина на 0,5%.

Рост потребительских цен на бензин автомобильный отмечен в 44 субъектах Российской Федерации, из них в Камчатском крае – на 1,0%, Калининградской области – на 0,7%, Республике Адыгея и Пермском крае – на 0,6%.

Снижение цен на бензин наблюдалось в 11 субъектах Российской Федерации, в том числе в Ханты-Мансийском автономном округе – на 1,0%, Иркутской области – на 0,8%.

В ноябре потребительские цены на бензин автомобильный увеличились в среднем на 0,1%, с начала года – на 3,5%.

Как сообщал Центр энергетической экспертизы, 13 декабря этого года в интервью телеканалу «Россия 24» глава компании ЛУКОЙЛ Вагит Алекперов предупредил о предстоящем увеличении розничных цен на бензин и дизельное топливо в связи с увеличением топливных акцизов. Позднее Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России предостерегла главу компании от «неуместных прогнозов».

В Минэнерго опровергли резкий скачок стоимости топлива. По словам замминистра энергетики Кирилла Молодцова, цены на бензин будут расти в 2017 году, но не такими темпами, чтобы это должно было вызывать панику. Он назвал «провокацией» и попыткой «дернуть рынок» заявления о резком повышении стоимости бензина в наступающем году.

Источник: Центр энергетической экспертизы