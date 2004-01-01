Российская экономика приспособилась к дешевой нефти: Путин

Российская экономика приспособилась к дешевой нефти, уверен президент РФ Владимир Путин. Как он заявил на пресс-конференции, бюджет на 2016 год формировался из расчет стоимости нефти в 50 долларов за баррель, но цена оказалась ниже – 40 долларов. Несмотря на это достигнутые страной результаты оказались лучше ожидаемого.

Российская экономика приспособилась к дешевой нефти, уверен президент РФ Владимир Путин. Как он заявил на пресс-конференции, бюджет на 2016 год формировался из расчет стоимости нефти в 50 долларов за баррель, но цена оказалась ниже – 40 долларов. Несмотря на это достигнутые страной результаты оказались лучше ожидаемого.

«Это очень существенный фактор в общем анализе, - сказал Путин. - Ситуация в мировой экономике хуже, а у нас результат лучше, экономика приспособилась».

Как ожидается, после решения о снижении добычи нефти, достигнутого в конце ноября, ситуация стабилизируется к середине 2017 года, когда с рынка уйдут избытки нефти, а цены укрепятся на сегодняшнем уровне (54-55 долларов за баррель). Россия сознательно пошла на сокращение добычи, за период с января по июнь 2017 года необходимо сократить добычу на 300 тыс. баррелей в сутки. «Это плавное сокращение, - уточнил президент, - и на общий объем добычи почти не повлияет. Для нас это приемлемо. Но мы рассчитываем на то, чтобы это привело к повышению цен на нефть». Повышение стоимости нефти всего на 10 долларов за баррель будет означать дополнительные доходы для бюджета страны в размере 1,750 трлн рублей, а для нефтегазовых компаний – 750 млрд рублей, сказал президент. «Все окажутся в выигрыше», - отметил он.

Это первое согласованное решение о снижении добычи, достигнутое ОПЕК за последние восемь лет. Россия присоединилась к соглашению, но может чувствовать себя более свободно, так как не входит в картель. Путин, тем не менее, признал очень полезным подобное сотрудничество с государствами ОПЕК для достижения общих целей.

Источник: Центр энергетической экспертизы