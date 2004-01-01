Минэнерго: Россия увеличит экспорт нефти в 2017 году

Российские нефтяные компании намерены в 2017 году увеличить экспорт нефти. Об этом заявил замминистра энергетики РФ Кирилл Молодцов, сообщает ТАСС.

Российские нефтяные компании намерены в 2017 году увеличить экспорт нефти. Об этом заявил замминистра энергетики РФ Кирилл Молодцов, сообщает ТАСС.

«Условно 253,5 (млн тонн) планируем в этом году, что на 4,8% выше, чем в 2015 году. В 2017 году у нас будет небольшой плюс к этому», - пояснил представитель Минэнерго.

Он добавил, что трубопроводная система позволяет нарастить объем экспорта, однако многое будет зависеть от механизма сокращения добычи нефти в рамках договоренностей ОПЕК и независимых производителей.

В то же время, по словам Молодцова, сократится объем переработки нефти на 2,5% в связи с увеличением глубины переработки.

«Если учитывать, что в этом году мы добудем 547,2-547,5 млн тонн нефти, переработка в 2016 году у нас будет, как и ожидали, 277 млн тонн со снижением примерно на 2%. В следующем году, думаю, что переработка может сократиться до 270 млн тонн», - полагает замминистра.

Также Молодцов отметил, что выпуск бензина в 2017 году в России увеличится до 39,8 млн тонн, дизельного топлива — более чем до 70 млн тонн.

Как сообщал Центр энергетической экспертизы, страны-члены ОПЕК и государства, не входящие в картель, подписали соглашение о совместном сокращении добычи нефти. Россия, в частности, снизит добычу на 300 тыс. баррелей.

Глава Минэнерго РФ Александр Новак говорил, что сокращение Россией добычи нефти не должно сильно повлиять на производственную программу компаний. Снижение производства ожидается на уровне 2,5-2,7% от текущего уровня.

Источник: Центр энергетической экспертизы