Госдума ратифицировала соглашение о беспошлинных поставках нефти в Киргизию

Госдума ратифицировала соглашение о поставках нефти и нефтепродуктов в Киргизию. Соглашение предусматривает беспошлинные поставки из России в Киргизию.

Госдума ратифицировала соглашение о поставках нефти и нефтепродуктов в Киргизию. Соглашение предусматривает беспошлинные поставки из России в Киргизию.

В соответствии с документом, Россия не будет взимать вывозные таможенные пошлины в отношении сырья, поставляемого для внутреннего потребления Киргизии. Объемы и номенклатуру внутреннего потребления нефти и нефтепродуктов в Киргизии на следующий календарный год будут согласовывать компетентные органы сторон до начала календарного года. По ним будут утверждаться индикативные балансы, на основании которых будет определяться объем беспошлинных поставок. Поставки сверх балансов будут облагаться пошлинами.

Кроме того, соглашение запрещает реэкспорт нефти и нефтепродуктов. В случае выявления фактов реэскпорта и отсутствия взаимоприемлемых договоренностей в течение двух месяцев, российская сторона может приостановить беспошлинные поставки.

Как сообщал Центр энергетической экспертизы, соглашение о сотрудничестве между правительствами РФ и Киргизии подписано в Бишкеке 6 июня 2016 года. Соглашение заключено на неопределенный срок и вступит в силу с даты получения по дипломатическим каналам последнего письменного уведомления о выполнении сторонами соглашения внутригосударственных процедур, необходимых для его вступления в силу.

Источник: Центр энергетической экспертизы